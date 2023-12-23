Москва, 23 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Ремонт пассажирского схода-причала № 3 «Кутузовское» начался на западе Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы завершатся во втором квартале 2024 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Бирюков

«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, начался капремонт пассажирского схода-причала № 3 «Кутузовское» на набережной Тараса Шевченко.

С момента ввода в эксплуатацию в 1963 году причал ни разу капитально не ремонтировали.

«В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности», — рассказал заместитель мэра. Он сообщил, что в планах — отремонтировать гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменить швартовые и отбойные устройства, установить новое перильное ограждение.

«Приведём в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащённой необходимым оборудованием, с привлечением водолазов», — подчеркнул Пётр Бирюков.

Проход пассажиров к водному транспорту сохранится и во время ремонта.