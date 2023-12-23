Москва, 23 декабря, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в послании съезду партии «Справедливая Россия — За Правду» 23 декабря поблагодарил партию за поддержку его кандидатуры на новых выборах в 2024 году и отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия со «Справедливой Россией» на благо страны.

Известия/ Павел Волков Президент России Владимир Путин

«Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — сказано в приветствии президента.

Президент отметил, что «Справедливая Россия» — одна из ведущих политических сил страны, завоевавшая доверие граждан, и подчеркнул стремление партии работать на сплочение общества и консолидацию патриотических сил для решения ключевых задач развития страны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в ходе разговора с военнослужащими после церемонии вручения наград «Золотая Звезда» Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах в марте 2024 года. Президент отметил, что в разное время у него были «разные мысли» на эту тему, однако в конце концов он решил, что «время такое», что в выборах участвовать нужно.

16 декабря лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что Путин на предстоящих выборах не будет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца. Позднее в тот же день была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента. Собрание этой группы поддержало решение Путина о самовыдвижении. Президент 18 декабря подал в ЦИК документы для участия в выборах.

Съезд «Справедливой России — За Правду» 23 декабря поддержал курс Путина и его кандидатуру на выборах 2024 года. Участники съезда в своих выступлениях подчеркнули необходимость сплочения вокруг идей патриотизма, защиты Родины и поддержки армии. Кандидатуру действующего президента поддержали и представители ряда других партий и движений.

Владимир Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, но в то же время опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения, отмечал в беседе с ИА Регнум заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.