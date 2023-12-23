Москва, 23 декабря, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля Ford сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве, сообщила 23 декабря пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На улице Онежская 23-летний водитель автомобиля Ford сбил ребёнка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 10-летний мальчик был госпитализирован.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по её результатам процессуального решения», — добавили в прокуратуре.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря на пешеходном переходе в Красногвардейском районе в Санкт-Петербурге машина сбила пожилую женщину с двухлетней внучкой на руках. Девочку госпитализировали, 64-летняя женщина получила ушиб ноги.

В конце ноября на пешеходном переходе в Кемерове погиб семилетний ребёнок, его сбил автомобиль Datsun on-DO. Водитель иномарки совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.