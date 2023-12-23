Москва, 23 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Члены партии «Справедливая Россия — За Правду» на съезде 23 декабря поддержали курс действующего президента страны Владимира Путина и его кандидатуру на выборах 2024 года, сообщили ИА Регнум в пресс-службе партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Участники съезда в своих выступлениях подчеркнули необходимость сплочения вокруг идей патриотизма, защиты Родины и поддержки армии. Для победы в СВО необходимо объединение усилий, потому в партии поддерживают кандидатуру Владимира Путина, отметили руководители «Справедливой России».

В России высок уровень политической культуры и конкуренции, но вместе с тем ситуация вокруг СВО консолидирует общество, что подтверждается и социологическими опросами, отметили выступающие. Позиции политических партий по ключевым вопросам сближаются, поскольку эффективная работа важнее конкуренции, заявили участники съезда. В такой ситуации лучший вариант — консолидация вокруг национального лидера, добавили представители «Справедливой России».

«Поддержка кандидата не от партии — это скорее политический жест, она не носит юридический характер и не отражается в избирательных документах. Сегодня мы вносим поправки в закон о выборах президента РФ с тем, чтобы формализовать эту поддержку с соблюдением всех необходимых процедур», — отмечал ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в ходе разговора с военнослужащими после церемонии вручения наград «Золотая Звезда» Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах в марте 2024 года. Президент отметил, что в разное время у него были «разные мысли» на эту тему, однако в конце концов он решил, что «время такое», что в выборах участвовать нужно.

16 декабря Миронов заявил, что Путин на предстоящих выборах не будет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца. Позднее в тот же день была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента. Собрание этой группы поддержало решение Путина о самовыдвижении. Президент 18 декабря подал в ЦИК документы для участия в выборах.