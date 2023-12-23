Москва, 23 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. 27 января, в день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, волонтёры Победы проведут Международную историческую интеллектуальную игру «Январский гром», говорится в пресс-релизе организаторов.

РИА Новости

Отмечается, что игра будет посвящена подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, операции «Январский гром» по полному снятию блокады, а также периоду восстановления города после его освобождения.

Мероприятие будет представлять собой интеллектуальную онлайн-игру, в которой участники, используя собственные знания, логику и сообразительность, ответят на вопросы, посвящённые ключевым событиям, жителям и освободителям блокадного города.

Сыграть и проявить себя сможет любой желающий старше 14 лет из любой точки мира. Регистрация на игру доступна с 22 декабря на сайте январскийгром.рф.

Сама игра 27 января пройдет на пяти языках: русском, английском, испанском, французском и арабском.

Как сообщало ИА Регнум, волонтёры Победы провели 9 декабря Всероссийскую акцию, посвящённую Дню героев Отечества, навестили ветеранов и участников боевых действий, а также приняли участие в памятных акциях. Волонтёры по всей стране вышли на улицы и площади населённых пунктов, чтобы вручить прохожим листовки в виде «писем-треугольников» с информацией о героях. Также они рассказали гражданам о ветеранах Великой Отечественной войны, героях, которые принимали участие в других боевых действиях, и выдающихся личностях, которыми мы можем гордиться.