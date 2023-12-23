Москва, 23 декабря, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта на встрече с руководством «Спартака» предлагал уволить главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Об этом 23 декабря сообщил портал Metaratings.

РИА Новости/Алексей Филиппов Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

Отмечается, что Рибалта встречался с руководством «Спартака» в качестве кандидата на пост спортивного директора.

По информации издания, второй кандидат на эту должность португалец Томаш Амарал при обсуждении будущего Абаскаля был не столь категоричен. Он предложил разобраться с ситуацией в команде, не делая лишних движений.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении Амарала на пост спортивного директора. В клубе рассказали, что на протяжении последних 4,5 года он занимал в «Бенфике» должность старшего скаута.

Абаскаль является главным тренером «Спартака» с июня 2022 года. Под его руководством команда заняла третье место в Российской премьер-лиге в сезоне 2022/23. Сейчас «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице с 30 очками после 18 туров.

7 декабря Абаскаль был дисквалифицирован на три матча, один из которых условно. Он наказан за эпизод с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей во время матча 17-го тура в Грозном. Бериша побежал праздновать гол к трибунам соперников. При этом он прыгнул двумя ногами вперёд около Абаскаля, который после этого толкнул футболиста. Судья в результате показал тренеру красную карточку, а футболисту — жёлтую. Позднее Абаскаль извинился за свою реакцию в адрес Бериши.