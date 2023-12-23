Москва, 23 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Смерть младенца в больнице в Пермском крае является поводом для возбуждения уголовного дела, заявил председатель Следственного комитетат РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает 23 декабря пресс-служба ведомства.

unsplash/ Picsea

Ранее в СМИ появились сообщения о смерти четырёхмесячной девочки в медицинском учреждении города Кудымкара в ночь на 14 декабря. В больницу ребёнок попал после пробы Манту. По мнению матери, врачи не оказали девочке необходимую помощь.

Региональные следственные органы СК проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Старице Тверской области возбудили уголовное дело по факту смерти трёхлетней девочки, которая была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии в детскую областную клиническую больницу. Предварительная причина смерти ребёнка — пневмония. По версии следствия, врачи городской больницы вовремя не выявили заболевание.