Вашингтон, 23 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Таможенно-пограничная служба США обязала импортёров рыбы и морепродуктов предоставлять доказательства того, что ввозимая ими продукция не российского происхождения, говорится в сообщении, размещённом на сайте организации.

Александр Полегенько/ТАСС

В документе отмечается, что запрет распространяется на российскую продукцию, переработанную в третьих странах.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря министерство финансов США ввело запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба, а также приготовленные из них продукты, которые были выловлены в России или в водах под юрисдикцией РФ, или судами под российским флагом.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, американцы от собственных рестрикций сами испытают «болевой шок», нежели пострадают российские рыбопромышленники.

Президент ВАРПЭ также отметил, что экономически нецелесообразные, но политически мотивированные барьеры разрушают мировой рыбный рынок в целом.