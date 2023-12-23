Херсон, 23 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 23 декабря атаковали ракетами HIMARS село Максима Горького в Херсонской области, один человек ранен, повреждения получило здание школы, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС TASS

«Целями киевских террористов стали школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. Это работающие гражданские объекты, где заведомо не могло быть никаких военных, а могли находиться только дети, учителя, больные и медработники», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудник охраны школы получил тяжёлые ранения, его доставили в больницу. Здание школы получило значительные повреждения, повреждено и здание детского сада. Учащихся школы переведут в другое учреждение, а детсад продолжит работу после срочного ремонта, сообщил Сальдо.

«Военные сообщают, что плотность защиты от воздушного нападения на направлении будет дополнительно усилена», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за минувшую неделю силы ПВО России сбили четыре самолёта и три вертолёта ВСУ. Также были перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемые авиационные бомбы JDAM и 259 беспилотных летательных аппаратов.

Также 22 декабря в Минобороны сообщили, что ВС России за минувшую неделю уничтожили на херсонском направлении до 510 военных ВСУ. Противник также лишился 24 лодок и 20 артиллерийских орудий.

Целенаправленные удары ВСУ дронами по гражданскому населению и инфраструктуре Донецка связаны с критическим положением украинских вооружённых формирований на линии фронта, таким способом ВСУ пытаются деморализовать российское общество, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.