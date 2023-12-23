Москва, 23 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российские потребители стали отдавать предпочтение не красным винам, а белым и розовым — как отечественного, так и импортного производства. Об этом заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Известия/ Эдуард Корниенко

Он отметил, что на российском винном рынке наблюдается значительный рост ассортимента отечественных вин. Также растут объёмы производства малых и средних предприятий.

«Тенденция, о которой надо сказать, это некоторое перераспределение спроса от красных вин в сторону белых и розовых», — сказал Протасов в интервью «РИА Новости».

По его словам, 45% российских потребителей отметили, что предпочитают белые вина, что подтверждается и динамикой импорта. В 2017 году доля ввезённых красных вин составляла 51%, теперь она снизилась до 38%.

Это объяснимо, так как значимая аудитория покупателей — это женщины, им больше нравятся белые и розовые вина, добавил глава Роскачества.

Как сообщало ИА Регнум, к ноябрю 2023 года поставки французского молодого вина в Россию упали на 40% из-за повышения пошлин для недружественных стран, но импортёры продолжают работать и запускать собственное производство. Директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин сообщил, что в текущем году предприятие ввезло в Россию только 11 тыс. бутылок «Божоле Нуво», а это на 40% меньше, чем в аналогичном периоде минувшего года.

В январе 2023 года производство вина в России возросло на 45,9% в сравнении с прошедшим годом и составило 1,6 млн дал. Как сообщили в Росалкогольрегулировании, производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта возросло на 2,8% (213,3 тысячи дал), а виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом уменьшилось на 51,1%, (3,1 тыс. дал). Общий объём производимой в России плодовой алкогольной продукции в январе уменьшился на 28% (523,5 тыс. дал), а объём производства ликёрных вин увеличился на 90,1% (69,8 тыс. дал).