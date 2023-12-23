Брюссель, 23 декабря, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий после завершения саммита Европейского Совета 14–15 декабря в Брюсселе, на котором он работал, не вернулся на Украину, передаёт 23 декабря «Страна. ua».

Кадр из видео Алексей Печий

На своих страницах в соцсетях журналист заявил, что принял «сложное» решение остаться в Европе, чтобы оттуда вносить свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки». Отношение к Украине на Западе меняется не в лучшую для киевского режима сторону, отметил он.

«Как украинский журналист я продолжу информационную борьбу за Украину, работая с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки дня в западном сообществе», — написал Печий.

Информацию о бегстве Печия подтвердили в медиаходинге «Люкс», в который входит «24 канал». Генеральный директор холдинга Роман Андрейко заявил, что шокирован случившимся.

«Сказать, что я шокирован, — ничего не сказать! Говорят — «не суди, да не судим будешь». Время рассудит», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан покинул расположение национальной команды после мирового первенства в Италии. В переписке с капитаном сборной Билан сообщил, что ему пришли уже две повестки о мобилизации, а идти в ВСУ он не хочет.

В октябре 2023 года сообщалось о побеге футболиста «Шахтёра» Александра Распутько после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 с «Антверпеном». По данным источника ИА Регнум, Распутько вместе с семьёй сбежал в Россию через Турцию. Отец футболиста рассказал ИА Регнум, что последние месяцы в «Шахтёре» были трудными для его сына, и в семье решили, что в России Александру будет безопаснее.