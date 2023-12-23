Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате столкновения пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека, сообщили 23 декабря в региональном главном управлении МВД.

Кадр из видео

Отмечается, что ДТП произошло утром 23 декабря на 35-м км трассы Ростов — Ставрополь. Предварительно, водитель пикапа Great Wall не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.

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В результате аварии на месте погибли водитель пикапа и его пассажир 1980 года рождения, водитель микроавтобуса и его пассажир 1965 года рождения.

В региональном минздраве уточнили, что в аварии пострадали 14 человек, 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря в Ростовской области в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек — двое взрослых и три ребёнка. По информации полиции, водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем МАН.

В результате ДТП погибли все из легкового автомобиля: водитель и женщина 32 лет, а также дети восьми, десяти и 14 лет. Старшая девочка скончалась в больнице от полученных травм.