Москва, 23 декабря, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Таможенные пошлины на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур не будут действовать на протяжении всего 2024 года. Об этом сообщает 23 декабря пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее постановление.

Известия/Павел Бедняков

Решение направлено на поддержание стабильных цен на куриное мясо благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, пояснили в пресс-службе.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Правительство утвердило правила выдачи импортёрам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, их выдачу обеспечит Минсельхоз. На официальном сайте министерство будет публиковать данные об остатке объёмов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.

Совет Евразийской экономической комиссии 12 декабря установил квоты на беспошлинный импорт отдельных видов куриного мяса в Россию. Постановление подготовлено для реализации этого решения, пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца уже в ближайшие недели. Правительственная подкомиссия по тарифно-таможенному регулированию 13 декабря поддержала решение о введении тарифной льготы на ввоз в страну пищевого яйца домашних кур. Импортные яйца в объёме 1,2 млрд штук намерены ввезти в Россию беспошлинно с 1 января по 30 июня 2024 года.