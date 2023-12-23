Москва, 23 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В России экзамены на получение водительских прав давно пора привести в соответствие с современными реалиями, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Известия/Дмитрий Коротаев

Ранее стало известно, что МВД России разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, который в числе прочего предполагает, что граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за «пьяную» езду, не смогут сдать экзамен на права в иных категориях. Также водительские удостоверения не выдадут, если у гражданина истёк срок паспорта.

«Совершенствование законодательства в нашей реальности — процесс бесконечный. Вместо того, чтобы сразу написать документ хорошо, проведя общественное обсуждение, мы вносим поправки только потом. Когда правоприменительная практика показывает, что человек приходит с истёкшим паспортом или паспорт истекает в процессе прохождения экзаменов. Понятно, что такую ситуацию надо было предусмотреть изначально», — сказал Шапарин.

По его словам, процедура экзаменов должна стать проще, так как сейчас она чересчур забюрократизирована.

«Она предполагает обязательную автошколу, которая, к сожалению, не даёт должного качества образования. Поэтому у людей прохождение всех экзаменов занимает месяцы. Люди сдают экзамены десятки раз подряд. Например, нынешний экзамен в госавтоинспекции совмещает площадку и город. Раньше всё было по этапам — сначала сдал площадку, а потом — город. Сейчас же, если ты завалил город, то снова сдаёшь площадку. Это создаёт дополнительную нагрузку на подразделения госавтоинспекции и коррупционные перспективы, которые вполне активно используются», — рассказал Шапарин.

Что касается теоретического экзамена, то, как подчеркнул эксперт, абсолютному большинству водителей, например, совсем незачем знать, как эксплуатируется гужевой транспорт на дороге. Тем не менее в вопросах к экзамену это есть. Соответственно, все требования надо адаптировать к условиям современности.

«Тем более что у нас сейчас колоссальный дефицит водителей. Только в отрасли такси не хватает около 80 тысяч человек, и это огромная проблема», — констатировал Шапарин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в МВД РФ подготовили изменения в приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Согласно поправкам, расширен список оснований для отказа в допуске к экзаменам «на права» и выдаче водительских удостоверений.

Например, не будут допущены к экзаменам лица, в отношении которых военкоматы применили меры для явки по повестке. Есть изменения и в суммах штрафных баллов на экзаменах (они увеличены с 5 до 7), при наборе которых кандидат на получение прав получит запись «не сдал».

Кроме того, стало известно, что иностранцы, которые получили водительские удостоверения за границей, должны будут обменять их на российские в течение шести месяцев после получения вида на жительство или гражданства. Сдавать экзамены на выдачу новых удостоверений не нужно.