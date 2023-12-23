Автоэксперт предложил изменить правила экзаменов на водительские права
Автоэксперт Шапарин: в РФ нужны новые правила экзаменов на водительские права
Москва, 23 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В России экзамены на получение водительских прав давно пора привести в соответствие с современными реалиями, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум.
Ранее стало известно, что МВД России разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, который в числе прочего предполагает, что граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за «пьяную» езду, не смогут сдать экзамен на права в иных категориях. Также водительские удостоверения не выдадут, если у гражданина истёк срок паспорта.
«Совершенствование законодательства в нашей реальности — процесс бесконечный. Вместо того, чтобы сразу написать документ хорошо, проведя общественное обсуждение, мы вносим поправки только потом. Когда правоприменительная практика показывает, что человек приходит с истёкшим паспортом или паспорт истекает в процессе прохождения экзаменов. Понятно, что такую ситуацию надо было предусмотреть изначально», — сказал Шапарин.
По его словам, процедура экзаменов должна стать проще, так как сейчас она чересчур забюрократизирована.
«Она предполагает обязательную автошколу, которая, к сожалению, не даёт должного качества образования. Поэтому у людей прохождение всех экзаменов занимает месяцы. Люди сдают экзамены десятки раз подряд. Например, нынешний экзамен в госавтоинспекции совмещает площадку и город. Раньше всё было по этапам — сначала сдал площадку, а потом — город. Сейчас же, если ты завалил город, то снова сдаёшь площадку. Это создаёт дополнительную нагрузку на подразделения госавтоинспекции и коррупционные перспективы, которые вполне активно используются», — рассказал Шапарин.
Что касается теоретического экзамена, то, как подчеркнул эксперт, абсолютному большинству водителей, например, совсем незачем знать, как эксплуатируется гужевой транспорт на дороге. Тем не менее в вопросах к экзамену это есть. Соответственно, все требования надо адаптировать к условиям современности.
«Тем более что у нас сейчас колоссальный дефицит водителей. Только в отрасли такси не хватает около 80 тысяч человек, и это огромная проблема», — констатировал Шапарин.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в МВД РФ подготовили изменения в приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Согласно поправкам, расширен список оснований для отказа в допуске к экзаменам «на права» и выдаче водительских удостоверений.
Например, не будут допущены к экзаменам лица, в отношении которых военкоматы применили меры для явки по повестке. Есть изменения и в суммах штрафных баллов на экзаменах (они увеличены с 5 до 7), при наборе которых кандидат на получение прав получит запись «не сдал».
Кроме того, стало известно, что иностранцы, которые получили водительские удостоверения за границей, должны будут обменять их на российские в течение шести месяцев после получения вида на жительство или гражданства. Сдавать экзамены на выдачу новых удостоверений не нужно.