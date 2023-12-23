Екатеринбург, 23 декабря, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Три грузовика столкнулись и заблокировали трассу Тюмень — Екатеринбург. Об этом 23 декабря сообщил Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

ГИБДД Свердловской области

ДТП произошло в Талицком районе Свердловской области на 230-м километре федеральной автодороги. Движение транспорта в сторону Екатеринбурга временно ограничено.

«По предварительным данным, произошло столкновение трёх грузовых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия автоаварии», — говорится в сообщении.

На фото с места видно, что авария произошла на дороге с разделительным отбойником. Одна из фур оказалась в кювете.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Ростовской области в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек — двое взрослых и три ребёнка. Авария произошла вечером 21 декабря на 153-м км автодороги Ростов — Ставрополь.

Двое детей и пятеро взрослых получили травмы в дорожной аварии в Удмуртии. Столкнулись Lada Vesta и микроавтобус «Газель-Next», перевозивший детей. Школьный автобус, в котором находились 17 человек, включая восьмерых детей, съехал из-за столкновения в кювет.