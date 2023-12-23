Нью-Йорк, США, 23 декабря, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ТАСС/Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Артемий Панарин

Панарин не отметился результативными действиями во встрече с «Эдмонтон Ойлерз». Игра завершилась со счётом 3:4.

Российскому форварду не хватило всего двух матчей, чтобы сравняться с рекордом Майка Роджерса 42-летней давности, у которого было 15 домашних игр подряд с набранными очками на старте сезона.

Всего в нынешнем сезоне Панарин сыграл в 31 матче и набрал 43 очка — 17 голов и 26 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Панарин набрал 700 очков в НХЛ. Он стал 15-м игроком из России, сумевшим достичь этой отметки. Лучшим бомбардиром среди российских хоккеистов является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.