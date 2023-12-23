Геническ, Херсонская область, 23 декабря, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах стартовал в Херсонской области. Точка сбора начала работать в городе Геническе.

Известия/ Павел Волков Владимир Путин

Сбор подписей начался на рынке. Два волонтёра работают у стойки, к которой подходят местные жители. По словам людей, в регионе, воссоединившемся с Россией, заметны перемены к лучшему.

«Раньше мы стояли на месте, а сейчас идёт движение вперёд», — приводит ТАСС слова мужчины по имени Александр.

Путин «не продаст и не предаст», добавил местный житель, поясняя, почему поддерживает действующего главу государства.

По словам мужчины по имени Сергей, на выборы он пойдёт, потому что видны положительные перемены. Например, дороги стали такие ровные, что по ним скучно ездить.

Накануне в Геническе открылся избирательный штаб президента России Владимира Путина. Две точки сбора подписей будут работать в Геническе и одна — в Скадовске. Также будут работать выездные экипажи, сообщили ранее в партии «Единая Россия».

Как сообщало ИА Регнум, Путин идёт на выборы, назначенные на 17 марта 2024 года, как самовыдвиженец. Группа избирателей, созданная в его поддержку, зарегистрирована в Центризбиркоме. Это обеспечило возможность открыть избирательный счёт и приступить к сбору подписей — самовыдвиженца должны поддержать 300 тыс. избирателей. Голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. Трёхдневные выборы главы государства состоятся в России впервые.

Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, но в то же время опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.