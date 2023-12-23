Москва, 23 декабря, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики на срок до 2030 года разработают в России в следующем году. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению «Развитие статистики», сообщает пресс-служба правительства.

Известия/Павел Волков Михаил Мишустин

«В 2024 году в России будет разработан и утверждён проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегическая сессия состоялась 28 ноября. Мишустин в ходе своего выступления подчеркнул растущее значение работы с данными в современном мире, в условиях непрерывного увеличения потоков сведений. Он отметил, что пользователи должны получать объективную и актуальную информацию, главные требования к которой — качество, достоверность и оперативность.

Разрабатывать проект стратегии будут Росстат, Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФТС, ФНС и Казначейство России. Участие в работе также примут заинтересованные федеральные органы власти, Центробанк, аппарат Совбеза, правительство Москвы, общественные, экспертные и научные организации.

Проект стратегии должен быть подготовлен до 15 декабря 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил о введении в России с 1 декабря новых, улучшенных методов статистического учёта численности пенсионеров и сумм назначенных им пенсионных выплат.