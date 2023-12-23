Банги, 23 декабря, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Центрально-Африканская Республика нуждается в опыте российских инвесторов, Россия может поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. Об этом заявила глава МИД этой страны Сильви Байпо-Темон.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для народа ЦАР», — сказала она в интервью «РИА Новости».

Она призвала российских специалистов приехать помочь получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля российский лидер Владимир Путин на саммите Россия — Африка заявил, что РФ и Африку связывают тесные узы дружбы.

Глава государства добавил, что Москва на протяжении десятилетий помогала Африке в её освободительной борьбе. Президент выразил мнение, что в мире не изжиты проявления колониализма и что бывшие метрополии продолжают практиковать эти методы.