Москва, 23 декабря, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Россия прекратит членство в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в мае 2024 года и останется при этом органе наблюдателем. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «РИА Новости».

ТАСС/dpa/Britta Pedersen

В конце ноября РФ не переизбрали в Исполнительный совет ОЗХО. По словам Захаровой, Россия, её союзники, партнёры и единомышленники будут и впредь играть самую активную роль на этой международной площадке.

«Видим нашу задачу в том, чтобы восстановить в будущем былой авторитет этой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — сказала представитель МИД.

Она отметила, что после завершения в мае 2024 года членства в исполнительном совете Россия намерена в качестве наблюдателя при этом руководящем органе продолжать последовательно отстаивать свои интересы в химической промышленности и связанных с ней сферах деятельности.

Захарова также коснулась финансовой стороны российского участия в ОЗХО. Она напомнила, что выплата регулярного взноса в бюджет организации входит в число обязательств участников. Вместе с тем Россия и некоторые её партнёры продолжат удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование «навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации».

Эта группа ведёт незаконную деятельность в интересах коллективного Запада, пояснила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, согласно результатам голосования на 28-й Конференции государств — участников ОЗХО, которая прошла в Гааге в конце ноября, Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 и не прошла в исполнительный совет организации. В 2024 году в совете будет 21 государство. При этом от Восточноевропейской группы места в совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина. Западную Европу и другие государства представят Бельгия, Испания, Греция, Дания и Новая Зеландия.

Замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский, выступая на конференции, заявил, что США стремятся к тому, чтобы вытеснить Россию из состава исполнительного совета. По его словам, по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 стран.