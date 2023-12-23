Берлин, 23 декабря, 2023, 09:36 — ИА Регнум. После провального контрнаступления ВСУ и уверенного продвижения российских военных киевскому режиму придётся пересмотреть стратегию на 2024 год и перейти к обороне, пишет немецкое издание Neue Zürcher Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потенциал для нового масштабного украинского наступления в настоящее время отсутствует. Войска истощены, боеприпасов не хватает», — пишет издание.

Отмечается, что, несмотря на заверения киевского режима в том, что оборонная промышленность Украины якобы активно развивается, а глава режима Владимир Зеленский рассматривает идею о мобилизации 500 тыс. человек, в рядах ВСУ цат отчаяние и усталость.

Автор статьи считает, что с учётом практически абсолютной зависимости Украины от Соединённых Штатов и раскола в Вашингтоне по поводу дальнейшей помощи Зеленскому придётся поставить перед политиками и военными скромные цели на 2024 год.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления. Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.