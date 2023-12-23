Донецк, 23 декабря, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Донецк и Ясиноватский район ДНР подверглись обстрелам со стороны Украины утром 23 декабря. ВСУ выпустили пять снарядов «натовского калибра», сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным представительства, с начала суток зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по двум направлениям. В 07:50 мск со стороны села Галицыновка по Куйбышевскому району Донецка выпущено два снаряда калибра 155 мм.

В 07:55 мск украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ясиноватскому району со стороны села Архангельское.

Кроме того, накануне в 23:10 четыре снаряда калибра 155 мм были выпущены по Петровскому району Донецка со стороны посёлка Кураховка.

Страны НАТО применяют артиллерию калибра 155 мм. Как сообщало ИА Регнум, киевский режим получил от США дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 мм. ВСУ активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Украинские войска также располагают немецкими САУ PzH 2000, польскими САУ Krab и французскими САУ CAESAR, выпускающими снаряды такого калибра.