Новый, 668-й день специальной военной операции на Украине ознаменован успехами российских войск в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки. О том, что Вооружённые силы России перехватили инициативу, а украинская армия вынуждена отступать, написали 22 декабря авторы статьи газеты The New York Times. Американское издание отмечает, что сложная и постепенно ухудшающаяся ситуация на линии боевого соприкосновения наступила в тяжёлый для украинских властей момент, когда в США и Европе блокируется предоставление новых пакетов военной и финансовой помощи.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Купянское направление остаётся одной из самых горячих точек СВО. Беспрецедентных успехов добились там бойцы группировки сил «Запад», отразившие сразу семь контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, потери киевской армии составили до 55 человек, разбито два танка Leopard 2, два бронетранспортёра М113, два миномёта, четыре пикапа и орудие Д-20.

Также под Купянском танкисты группировки войск «Запад» на Т-80БВ поразили укрепрайоны и блиндажи ВСУ. Работа осуществляется на расстоянии до 10 км, затем экипажи возвращаются на исходные позиции.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили об успешной работе расчётов ВДВ по ликвидации пехоты ВСУ с помощью беспилотника в районе села Вербового в Запорожской области.

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