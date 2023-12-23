Москва, 23 декабря, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Страны Запада уже давно ведут против России не холодную, а уже «ледяную войну», а на Украине участвуют и в горячей. При этом умело притворяются, что этого не делают, а лишь «готовятся к новой холодной войне», якобы к которой не имеют отношения. На самом деле являются инициатором. Так прокомментировал высказывания главы минобороны Финляндии Антти Хяккянена о готовящейся холодной войне Запада с Россией сенатор Алексей Пушков.

Пушков Алексей

«Не вполне понятное заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только «готовятся к холодной войне» с Россией, — в то время как уже почти два года они сами в активной форме её против России ведут. А готовились они к ней как минимум уже с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток — ещё и раньше», — написал в своём Telegram-канале Пушков.

Политик сравнил отношения между Западом и Россией в годы холодной войны, которые были неизмеримо лучше нынешних.

Сенатор не отрицает ограничения на торговлю с СССР, Карибский кризис, но при этом были и цивилизованные отношения в верхах, заключались договоры и крупные соглашения. Советский газ шёл по трубам в Западную Европу, и никто «не взрывал трубопроводы».

Как сообщало ИА Регнум, Запад готов вступить в новую холодную войну с Россией ради поддержки Украины. Об этом говорится в статье издания Politico, которое ссылается на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

По его словам, обновлённый промышленный потенциал России начнёт создавать «новую ситуацию», с которой Западу «придётся иметь дело».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 декабря заявила, что Россия в противостоянии с Западом добилась коренного перелома в 2023 году.