Москва, 23 декабря, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Российские бойцы Западной группировки войск удержали выгодные рубежи на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Мотострелки шестой общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

В результате неудачной атаки украинских боевиков российские военные закрепились на выгодных рубежах обороны. В ходе боя была уничтожена небольшая группа ВСУ и несколько мобильных средств огневой поддержки, добавили в Минобороны.

Командир мотострелковой роты с позывным Батя рассказал, как штурмовики выбили противника с нескольких участков леса, следом шли мотострелковые подразделения. Бойцы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы.

Украинцы попытался контратаковать, но были дезориентированы на местности, они не смогли отбивать шквалистый огонь российских солдат, сказал командир.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы группировки сил «Запад» отразили сразу семь контратак украинских боевиков на купянском направлении. Потери киевской армии составили до 55 человек, было разбито два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномёта, четыре пикапа и орудие Д-20.

Военнослужащие России перехватили инициативу у ВСУ в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки. При этом украинская армия вынуждена отступать. Командование ВСУ заявляет о сложной и постепенно ухудшающейся ситуации на линии боевого соприкосновения, отметили в издании The New York Times.