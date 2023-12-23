Москва, 23 декабря, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Кибермошенники в преддверии новогодних праздников активизировались. На данный момент они используют такой способ обмана, как рассылка поддельных писем якобы от служб доставки. Об этом рассказал «РИА Новости» директор направления кибербезопасности «EdgеЦентр» Артём Избаенков.

Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken Киберпреступник

По словам эксперта, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки.

Распространена так называемая «техника страха» — чтобы пользователь перешёл по ссылке или открыл вложение.

Например, в письме указывается, что посылка будет возвращена обратно, если «получатель» в срочном порядке немедленно не совершит те или иные действия.

Избаенков настоятельно рекомендовал всегда проверять адрес, с которого пришло письмо. Часто мошенники используют адреса, которые на первый взгляд кажутся официальными, но если присмотреться, можно заметить опечатки или другие ошибки, выдающие обман.

«Если в письме есть что-то подозрительное, лучше перепроверять информацию на официальном сайте службы доставки или звонить по контактным данным, где поможет служба поддержки», — добавил эксперт, предупредив, что если предлагают ввести пароль от аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это мошенники.

Как сообщало ИА Регнум, действующие в России мошенники стали настолько изобретательны, что на их уловки попадаются даже профессиональные финансисты, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Российские банки хорошо осведомлены об активности мошенников и сами очень редко звонят клиентам, предлагая им какие-то вклады, пояснил эксперт.

Мошенники часто применяют метод социальной инженерии, привлекая людей возможностью получить какие-то бонусы и деньги без затраты усилий, и для этого создаются фейковые Telegram-каналы официальных организаций, обнаружить отличия между которыми очень сложно.