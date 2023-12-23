Москва, 23 декабря, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Киевские войска потеряли восемь долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Об успешной операции рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам офицера, ВСУ за сутки лишились более 115 человек убитыми и ранеными, восьми долговременных огневых точек и двух пикапов.

Массированная атака авиации, артиллерии и удары тяжелой огнеметной системы нанесли удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного.

Кроме того, сорваны четыре попытки противника провести ротацию в районах Новодонецкого и Червоного.

Артиллерия уничтожила гаубицу Д-20 в районе Нескучного и два миномётных расчёта в районах Макаровки и Новодонецкого.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ заявило о беспрецедентном успехе бойцов группировки сил «Запад», которые отразили сразу семь контратак украинских боевиков на купянском направлении.

Противник понёс значительные потери в живой силе и боевой технике.

В районе села Вербового в Запорожской области расчёты ВДВ ликвидировали пехоту ВСУ.

Разведка ставропольских десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков. Украинских боевиков обнаружили с помощью беспилотника и миномётным огнём уничтожили.