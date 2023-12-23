Москва, 23 декабря, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Правительство РФ разрешило выдачу госкредитов иностранным государствам без учёта их позиций в международных рейтинговых агентствах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

Ранее Россия кредитовала только те страны, которые относились не менее чем к пятой группе кредитного риска по версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По классификации международных рейтинговых агентств Fitch, Standard & Poor’s они должны были иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня «В-» и выше, а по версии агентства Moody’s — не ниже уровня «B3».

Теперь страны смогут выплачивать госзаймы в любой согласованной валюте.

Общая задолженность иностранных государств перед Россией на конец 2022 года составляла 28,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз рейтинга правительства Соединённых Штатов со стабильного до негативного. Такой вывод сделан из-за дефицитного бюджета и снижения доступности долга.

В Белом доме с таким прогнозом не согласились, заявляя, что экономика США остаётся сильной.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B».