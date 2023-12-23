Вашингтон, 23 декабря, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Новый пакет санкций США сводит на нет возможности для восстановления диалога с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечёркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США ещё могли бы выступать с близких позиций», — приводится заявление Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

Американские власти, по словам Антонова, пытаются упорно демонстрировать стремление нанести России стратегическое поражение, включая экономическую сферу. США штампуют новые ограничения в тщетных попытках помешать развитию отечественного нацхозяйства и специальной военной операции.

Примечательно, что большая часть объявленных минфином США санкций направлена против организаций в «третьих» странах. Очевидно желание запугать партнёров и обрубить взаимовыгодные связи с Россией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными поступками они усиливают искусственное размежевание рынка в мире, теряя статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга и собственных сателлитов, заключил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Белый дом объявил о подписанном президентом США Джо Байденом указе о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для российского оборонно-промышленного комплекса.

Документ призван затруднить использование Россией военно-промышленной базы для поддержки усилий, якобы направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США. В частности, речь идёт о противодействии тому, чтобы Россия использовала международные финансовые системы для поставок продукции двойного назначения и других товаров из третьих стран.