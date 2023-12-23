Новые санкции США несут урон диалогу с Россией — посол Антонов
Антонов: новые санкции США перечёркивают возможность восстановления диалога с РФ
Вашингтон, 23 декабря, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Новый пакет санкций США сводит на нет возможности для восстановления диалога с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечёркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США ещё могли бы выступать с близких позиций», — приводится заявление Антонова в Telegram-канале дипмиссии.
Американские власти, по словам Антонова, пытаются упорно демонстрировать стремление нанести России стратегическое поражение, включая экономическую сферу. США штампуют новые ограничения в тщетных попытках помешать развитию отечественного нацхозяйства и специальной военной операции.
Примечательно, что большая часть объявленных минфином США санкций направлена против организаций в «третьих» странах. Очевидно желание запугать партнёров и обрубить взаимовыгодные связи с Россией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными поступками они усиливают искусственное размежевание рынка в мире, теряя статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга и собственных сателлитов, заключил российский дипломат.
Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Белый дом объявил о подписанном президентом США Джо Байденом указе о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для российского оборонно-промышленного комплекса.
Документ призван затруднить использование Россией военно-промышленной базы для поддержки усилий, якобы направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США. В частности, речь идёт о противодействии тому, чтобы Россия использовала международные финансовые системы для поставок продукции двойного назначения и других товаров из третьих стран.