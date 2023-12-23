Москва, 23 декабря, 2023, 06:00 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили о беспрецедентном успехе бойцов группировки сил «Запад», которые отразили сразу семь контратак украинских боевиков на купянском направлении.

Андрей Репин ИА REGNUM 152-мм САУ «Мста-С»

По информации начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, противник понёс занчительные потери в живой силе и боевой технике.

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В активной обороне мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах озера Лиман, Синьковка и Ивановка. Противник был отброшен в южном и юго-западном направлениях.

Кроме того, в направлении сёл Жегловки и Тернов боевики попытались предпринять ещё две контратаки, но и здесь они были разбиты.

По словам военных, расчёт самоходной артиллерийской установки «Мста-С» под командованием сержанта Владимира Лобаева уничтожил танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терны.

«Всего потери киевской армии до 55 человек, разбито два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномёта, четыре пикапа и орудие Д-20», — добавил Сергей Зыбинский.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты ВДВ ликвидировали пехоту ВСУ в районе села Вербового в Запорожской области.

Разведка ставропольских десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков. Украинских боевиков обнаружили с помощью беспилотника и миномётным огнём уничтожили.

Российские военные поставят окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов.