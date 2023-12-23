Москва, 23 декабря, 2023, 05:32 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об успешной работе расчётов ВДВ по ликвидации пехоты ВСУ в районе села Вербового в Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел из миномета

Разведка ставропольских десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков. Украинских боевиков обнаружили с помощью беспилотника.

«Десантники ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 6 тыс. метров. Достигается высокая скорость и точность поражения целей — миномёт беглым огнём уничтожает противника», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные поставят окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов.

Командир рассказал, что на данный момент дела на передовой «обстоят очень хорошо». Бойцы ежедневно продвигаются вперёд, выбивают противника, забирают у него территории, причём с наименьшими потерями.

По словам Апты Алаудинова, российские бойцы работают «намного грамотнее, техничнее и естественнее».

В киевской армии военные всё чаще стали жаловаться на усталость, безразличие, оправдывая это тем, что победить Россию только за счёт мотивации невозможно.