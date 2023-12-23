Москва, 23 декабря, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов создателя мультсериала «Масяни» Олега Куваева, бывшего протодиакона Андрея Кураева, политолога Александра Рыклина, журналиста Александра Баунова, а также ряд других физических лиц и организаций. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Скриншот с YouTube Герои мультсериала «Масяня»

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Александр Баунов, Сергей Дарбинян, Олег Куваев, Андрей Кураев, Валерия Ратникова, Александр Рыклин, интернет-издание «Вёрстка Медиа», а также проект «Можем объяснить», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что проживающий за границей мультипликатор Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в сборах средств для ВСУ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ.

Бывший протодиакон Русской православной церкви Кураев распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против СВО, распространял материалы иностранных агентов.

Как сообщало ИА Регнум, несколько лет живущего за границей писателя Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) предложили внести в реестр иноагентов. С соответствующей инициативой выступила комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России.

Глава комиссии Василий Пискарёв отметил, что уже направлено обращение в Минюст с предложением провести проверку в отношении писателя Акунина (Чхартишвили), основания для этого имеются.