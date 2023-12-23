Киев, 23 декабря, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Украинский телеведущий Алексей Печий не вернулся на родину после завершения саммита Европейского совета, проходившего 14–15 декабря в Брюсселе, написало издание «Страна. ua».

stuart anthony Бегство

Печий получил аккредитацию на саммите, представляя украинский «24 канал». Своё решение он объяснил тем, что на Западе меняется отношение к Украине, поэтому, оставаясь в Европе, он хочет внести свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки». Об этом журналист написал в соцсетях.

По информации издания, гендиректор холдинга Роман Андрейко шокирован произошедшим. Он заявил, что Печий при принятии такого решение «осознавал все последствия своего побега». По мнению гендиректора, всё рассудит время, а слушателям и зрителям Печия следует понимать, могут ли они ему дальше верить.

Как сообщало ИА Регнум, член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан, ставший чемпионом мира по ловле рыбы спиннингом в 2021 году, покинул расположение национальной команды после мирового первенства в Италии. Это случилось, когда другие члены украинской команды отдыхали перед обратной дорогой.

В переписке с капитаном сборной Билан объяснил, что ему пришли уже две повестки о мобилизации, но он не имеет возможности разрешить этот вопрос. Спортсмен добавил, что его жена с маленьким ребёнком не хотят жить в постоянном стрессе, также он давно не виделся со своим братом.

Обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер в статье написала, что украинцы не хотят воевать за свою страну и только желают уехать из неё. По признанию журналистки, её шокировали данные о стремлении огромного количества молодых украинцев сбежать из страны, лишь бы не оказаться в зоне боевых действий. Всё выглядит так, будто большая часть Украины не видит необходимости бороться за неё, отметила автор.