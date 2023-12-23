Из Грозного вылетел в зону СВО борт с очередной группой добровольцев
Кадыров: из Грозного вылетел в зону СВО борт с очередной группой добровольцев
Грозный, 23 декабря, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации 22 декабря вылетел самолёт с очередной группой добровольцев. Бойцы прибыли в столицу Чечни из разных регионов России.
«Каждый из них считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом», — написал в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
С начала СВО из Чечни уже отправились 36 тыс. военнослужащих. Из них через российский университет спецназа прошли более 15,5 тыс. добровольцев.
По заверению Кадырова, кандидаты в спецназ «АХМАТ» прошли боевую подготовку — курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневое направление и другие военные дисциплины. Их обучают, по слова главы республики, самые лучшие в мире инструкторы.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку, возмещает все расходы на дорогу, обеспечивает проживанием и питанием на время занятий.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные поставят окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году. Об этом заявил Герой России Апты Алаудинов.
Командир рассказал, что на данный момент дела на передовой «обстоят очень хорошо». Бойцы ежедневно продвигаются вперёд, выбивают противника, забирают у него территории, причём с наименьшими потерями.
По словам Апты Алаудинова, российские бойцы работают «намного грамотнее, техничнее, и естественнее».
Вооружённые силы России перехватили инициативу у Украины на большей части боевых действий, доказательство этому недавнее наступление, написали 22 декабря авторы статьи газеты The New York Times.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией. По его словам, президент России Владимир Путин сделал всё возможное для избежания конфликта, в то время как Запад максимально его провоцировал. В результате конфликта Украина понесла «огромнейшие потери, а из самой страны уехало несколько миллионов украинцев».