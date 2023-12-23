Москва, 23 декабря, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил 22 декабря в ходе брифинга для парламентских журналистов о подготовке новой структуры правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«У меня есть информация, что идёт работа над новой структурой правительства, именно структурой. Я не знаю, что конкретно изменится», — сказал он.

Миронов подчеркнул, что очень рассчитывает на изменение подхода к кадрам, в том числе в Минфине и Центробанке. С его точки зрения, председатель правительства РФ Михаил Мишустин очень активно работает и находится «на своём месте».

В настоящее время высший орган государственной власти — правительство Российской Федерации состоит из председателя правительства, заместителей председателя правительства и федеральных министров. Правительство подотчётно президенту Российской Федерации и подконтрольно Государственной думе.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Миронов 16 декабря заявил, что российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах президента РФ не будет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца. В этот же день была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента. Собрание группы поддержало решение Путина о самовыдвижении на выборы в 2024 году.