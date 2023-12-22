В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы
«Зеркало недели»: в подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы
Киев, 23 декабря, 2023, 02:42 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 23 декабря взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
Уточняется, что взрывы произошли в центре города. Другие подробности инцидента не приводятся. Местные власти данную информацию не комментируют.
Воздушная тревога в контролируемых Украиной районах Херсонской области не объявлялась.
Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря киевский режим предпринял попытку атаки как минимум шестью беспилотниками сразу в трёх регионах России — в Калужской, Брянской и Московской областях.
Также 22 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над запорожским городом Бердянском шесть ударных беспилотников ВСУ.
В результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Кировском районе Донецка ранения получили 12 человек.