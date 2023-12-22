Киев, 23 декабря, 2023, 02:42 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 23 декабря взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что взрывы произошли в центре города. Другие подробности инцидента не приводятся. Местные власти данную информацию не комментируют.

Воздушная тревога в контролируемых Украиной районах Херсонской области не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря киевский режим предпринял попытку атаки как минимум шестью беспилотниками сразу в трёх регионах России — в Калужской, Брянской и Московской областях.

Также 22 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над запорожским городом Бердянском шесть ударных беспилотников ВСУ.

В результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Кировском районе Донецка ранения получили 12 человек.