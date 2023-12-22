Москва, 23 декабря, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев прокомментировал решение минфина США о продлении запрета на импорт добытых в России рыбы и морепродуктов. По его мнению, американцы от собственных рестрикций сами испытают «болевой шок», нежели пострадают российские рыбопромышленники. Своё мнение он высказал ТАСС.

Мария Крупьянская ИА REGNUM 11 видов рыбы и морепродуктов представили на специальном стенде

Запрет на импорт морепродуктов из России был введён властями США в марте 2022 года.

Как пояснил Герман Зверев, прежде всего такие меры болезненны для рыбного рынка США. Американцы, по словам эксперта, уже испытывают «острую крабовую недостаточность», а теперь ситуацию усугубит ещё и «тресковая недостаточность».

Президент ВАРПЭ также отметил, что экономически нецелесообразные, но политически мотивированные барьеры, разрушают мировой рыбный рынок в целом.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — сказал Зверев.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря министерство финансов США ввело запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба, а также приготовленные из них продукты, которые были выловлены в России или в водах под юрисдикций РФ, или судами под российским флагом.

Президент России Владимир Путин продлил ещё на год ответные меры России, предусматривающие продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза, США и ряда других западных стран. Рестрикции будут действовать до 31 декабря 2024 года.