Москва, 23 декабря, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, каскадёр, режиссер Егор Найдович 20 декабря был найден мёртвым в съёмной квартире в Москве. Его обнаружила супружеская пара, с которой он арендовал жильё.

Егор Найдович

Одно из последних мест работы артиста — театр-студия «Вертикаль» в Москве. Коллеги о скоропостижно скончавшемся Егоре Найдовиче вспоминают, как о талантливой, многосторонней творческой личности.

«Написал авторскую книгу, много путешествовал, создал своё музыкальное направление, исполнял авторские песни под гитару, драматург. Его перу принадлежит множество качественных вещей — стихов, пьес, песен. Егор рисовал потрясающие картины маслом. С театром начал сотрудничество в 2017 году, с блистательной роли начальника вокзала в спектакле «Безымянная звезда», — рассказали в «Вертикали».

Коллеги добавили, что у Егора был один, но большой свойственен многим сейчас, недостаток — «хроническое несозвучие современным ценностям».

Найдович сыграл 17 ролей в фильмах и сериалах. В их числе новосибирец в «СашаТаня», «Трудные подростки», «Мухтар», «Гусар», «Паук», «Восход», «Небесная команда». В сериале «Настя, соберись!» он работал каскадёром.

По информации некоторых СМИ, у Егора Найдовича был рак, он с ним боролся, и даже написал в соцсетях, что всё уже позади.

«Я знаю, что он болел, это точно. Все, с кем сегодня общался тоже знали об его болезни. Говорят, рак, а рак чего конкретно, не знают», — рассказал «КП» актёр Александр Буянов.

Егор Найдович скончался на 41-м году жизни.