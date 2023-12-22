Сумы, Украина, 23 декабря, 2023, 00:28 — ИА Регнум. На Украине суд в Сумской области заочно приговорил к 12 годам лишения свободы военного эксперта и блогера Юрия Подоляку, который активно поддерживает Россию. Об этом сообщила сумская областная прокуратура на своей странице в соцсетях.

СБУ

Подоляку признали виновным в оправдании действий России. По решению суда, кроме срока заключения, назначена конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности в течение 15 лет.

Известно, что Юрий Подоляка родом из Сумы, в 2014 году покинул Украину и переехал в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, по версии СБУ, информацию он получал от экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас на Украине отбывает пожизненное заключение за госизмену, сведения он передавал российским спецслужбам.

В материалах дела указано, что кроме этого Подоляка сообщил сотрудникам российских спецслужб данные о российских военнопленных и пароли на украинских блокпостах.

СБУ заочно предъявила Подоляке обвинения по нескольким статьям, в том числе о госизмене. В СБУ утверждают, что, находясь в России, он якобы распространял в социальных сетях, на интернет-платформах и в эфире российского телевидения недостоверную информацию о событиях в зоне конфликта на Украине.

Всего Подоляке предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Это госизмена, пропаганда войны, оправдание агрессии против Украины, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного конституцией Украины.

Первый полёт российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, который полностью построен из отечественных деталей, показал способность России совершить рывок «до уровня мировых стандартов». Об этом написал в своём Telegram-канале Юрий Подоляка.

Подоляка подчеркнул, что деятельность России в развитии своего авиастроения не позволяет западным странам стать полным монополистом в этой отрасли. Он также добавил, что действующих игроков пытается догнать Китай, который на сегодня полностью здесь зависим от иностранных поставок, несмотря на свои «индустриальные мускулы».