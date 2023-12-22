Москва, 23 декабря, 2023, 00:04 — ИА Регнум. В Москве 21 декабря скоропостижно скончался доктор физико-математических наук, академик РАН Алексей Александрович Старобинский. Об этом говорится в некрологе на сайте Института теоретической физики РАН им. Ландау, где работал учёный.

Институт теоретической физики РАН им. Ландау Алексей Старобинский

Алексей Старобинский ушёл из жизни в 75 лет.

«Скоропостижно скончался великий учёный. Это огромная потеря», — написали коллеги.

Физик-теоретик Алексей Старобинский родился в Москве, пошёл по стопам родителей, которые были радиофизиками.

Является автором сотни трудов в области теории гравитации и космологии, один из создателей инфляционной теории происхождения Вселенной.

Ученик академика Якова Зельдовича.