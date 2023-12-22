Манила, 22 декабря, 2023, 23:44 — ИА Регнум. В международном конкурсе красоты «Мисс Земля» во Вьетнаме победила представительница Албании Дрита Зири. Итоги состязания красавиц объявили в прямом эфире на YouTube.

Кадр из видео

Титул «Мисс Воздух» получила филиппинка Ильяна Адуана, корона «Мисс Огонь» досталась представительнице Таиланда Коре Блиалулт, а «Мисс Вода» стала красавица из Вьетнама До Тхи Лан Ань.

На конкурсе были и специальные номинации. Например, участница из Казахстана Дильназ Тилаева получила приз «За лучшее вечернее платье».

Россию на конкурсе представляла жительница Нижнего Новгорода Дарья Луконкина, но в поп-4 она не вошла.

В 2022 году Луконкина победила в конкурсе «Краса России».

Конкурс «Мисс Земля» пропагандирует экологию, сохранение природы и социальную ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, россиянка Юлия Шевченко стала «Первой вице-миссис Европа — 2023», завоевав второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2023» в Стамбуле.

Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова объявила победительницу и вручила ей главный приз — корону из белого золота. Голубева также получит денежный приз в размере миллиона рублей и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты.