Москва, 22 декабря, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» с 21 декабря начала тестировать новую услугу — перевозку своего питомца в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. Причём обязательно у иллюминатора в любом классе обслуживания. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Иван Шилов ИА REGNUM

Услуга будет доступна на собственных рейсах «Аэрофлота» до 20 марта 2024 года. Потом будет принято решение о дальнейшем продлении услуги.

В компании пояснили, что в контейнере может быть не более трёх животных общим весом не более 15 кг. Размеры жесткого контейнера не должны превышать 50×30×30 см, полужесткого — 50×32×30 см.

Стоит отдельное место для перевозки животного как билет на взрослого пассажира.

Переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Также обязательна специальная ручка или петля, которая сможет плотно закрепить контейнер ремнём безопасности. Доставать животное из переноски нельзя в течение всего полёта.

Заказ услуги производится не позднее чем за 36 часов до вылета.

Как сообщало ИА Регнум, пассажиры рейса, летевшего из американского города Тампа (штат Флорида) в Ньюарк Либерти (Нью-Джерси), обнаружили в салоне самолёта компании United Airlines живую подвязочную змею.

Рептилия ползала среди мест бизнес-класса. Ее заметили уже в конце полета. Часть пассажиров начала паниковать, однако подвязочные змеи не представляют опасности.

После приземления борта сотрудники службы по контролю за животными и полицейские аэропорта поймали рептилию, а позже выпустили ее на волю.

В аэропорту Ньюарк отметили, что инцидент не повлиял на работу объекта. Информация о том, как змея могла попасть в самолет, не уточняется.