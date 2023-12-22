Москва, 22 декабря, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Впервые Россия и Украина договорились провести обмен письмами и передачами от родных и близких для военнопленных, сообщила 22 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

РИА Новости/Алексей Майшев

«На российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершён гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала омбудсмен в своём Telegram-канале.

Москалькова отметила, что обмен прошёл по взаимной договоренности с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Татьяна Москалькова по договоренности с украинской стороной посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России. По её словам, украинские военнопленные содержатся в РФ в условиях, соответствующих международным нормам.

Уполномоченный по правам человека также отметила, что лично побеседовала с каждым из пленных. Многие из них рассказали о предоставленной возможности связаться с родными по телефону. Также украинские военнопленные передали письма и видеообращения для своих семей.

Взятый в плен войсками РФ на запорожском направлении военнослужащий ВСУ Василий Нагорный 20 декабря рассказал, как украинское командование распространяет среди своих бойцов слухи об «ужасах российского плена». Также он поделился полученными ещё до попадания в плен слухами о том, что происходит с россиянами в украинскому плену. По его словам, есть некоторые «моральные дегенераты», мучающие российских солдат.