Бердянск, Запорожская область, 22 декабря, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над запорожским городом Бердянском шесть ударных беспилотников ВСУ, сообщили 22 декабря журналистам оперативные службы.

«Бердянск вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ. Сообщается о не менее шести воздушных целях, поражённых средствами РЭБ и ПВО ВС РФ над жилым районом города», — уточнил представитель оперслужб.

Информация уточняется, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря киевский режим предпринял попытку атаки как минимум шестью беспилотниками сразу в трёх регионах России — в Калужской, Брянской и Московской областях. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. В ночь на 22 декабря украинские боевики также попыталась атаковать с помощью БПЛА Курскую область. Российские ПВО успешно перехватили и уничтожили все дроны. В этот день свою работу вынуждено ограничивали международный аэропорт Домодедово и воздушная гавань Калуги.

Вечером 22 декабря ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждение получила линия электропередачи.