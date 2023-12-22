Москва, 22 декабря, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка и фигуристка Татьяна Навка заявила, что разочаровалось от поездки в Нью-Йорк несколько лет назад. Об этом Навка рассказала в беседе с агентством «РИА Новости».

Василий Иванов ИА REGNUM

«Вы знаете, когда выбирали [экс-президента США Дональда] Трампа, мы со старшей дочерью напросились, можно сказать, за компанию с супругом — он туда поехал в командировку в Нью-Йорк. Было страшное разочарование. Особенно у моей дочери, которая в шесть лет оттуда уехала», — призналась чемпионка агентству.

Спустя 17 лет дочь Навки Александра посетила Нью-Йорк и отметила, что город «абсолютно грязный, с бомжами, мусором. Всё это покрыто смогом. Ощущение серости».

Навка добавила, что проблема заключается в том, что США не развиваются, а Нью-Йорк не изменился с 1991 года, когда чемпионка впервые посетила его.

«Я думаю, люди-то не виноваты. Они такие же, как мы», — подчеркнула фигуристка.

В марте 2022 года США ввели санкции против Навки. Причиной введения санкций стало то, что против она является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который до этого был включён в санкционный список.

Как передавало ИА Регнум, Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу.