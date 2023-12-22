Москва, 22 декабря, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Задержанный и арестованный по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере генеральный директор НПП «Геофизика-Космос» Евгений Фомичёв похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий, заявили в Басманном суде Москвы.

С официального сайта НПП «Геофизика-Космос»

«Фомичёв Е. Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Фонда развития территорий (он — Прим. ред.) похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий», — цитирует ТАСС сообщение суда.

Сумма похищенных средств не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 декабря Басманный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал Фомичёва на срок до 21 февраля 2024 года. Заседание прошло в закрытом режиме.

Фомичёв был задержан и допрошен в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подробности дела не сообщались. Фомичёву грозит до 10 лет лишения свободы.

НПП «Геофизика-Космос» занимается разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда развития территорий в 2021 году. Цели деятельности фонда — создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания.