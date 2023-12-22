Львов, Украина, 22 декабря, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Староста села Смыкова Львовской области Украины Виталий Левицкий снят с должности после того, как не позволил снести памятник советскому солдату. Об этом сообщило украинское издание Zaxid.net.

Снесенный монумент на кадре видео

Отмечается, что Сокальский горсовет принял решение снять Левицкого с должности старосту. При этом депутаты учитывали не только его недавний поступок, но и то, что ранее он был осуждён на два года условно за кражу мотоцикла и инструментов.

Издание со ссылкой на депутата Львовского областного совета Захара Мыляныка сообщило, что уже на следующий день после снятия Левицкого памятник советскому солдату в селе был демонтирован.

Как передавало ИА Регнум, в селе Смыкове попытались демонтировать памятник советскому солдату, но на его защиту встал староста села Виталий Левицкий. Когда к памятнику подъехала техника для сноса, он взобрался на монумент и не дал его снести.

Процесс массового сноса памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, в том числе памятники Александру Пушкину и Александру Суворову. В 2022 году в стране начался новый этап борьбы со всем, связанным с российской и советской историей и культурой. По данным минкультуры Украины, было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.