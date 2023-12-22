Москва, 22 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Обладателями титула Молодёжной столицы России-2024 стали Москва и Владивосток, об этом было объявлено 22 декабря в ходе церемонии вручения Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» на площадке Международной выставки-форума «Россия», сообщили ИА Регнум в «Росмолодёжи».

Пресс-служба «Росмолодежь»

Участие в голосовании приняли более миллиона человек. Кандидатуру Москвы поддержали более 342 тысяч человек, Владивостока — более 339 тысяч. В городах-победителях пройдут крупнейшие федеральные молодёжные мероприятия 2024 года.

«Результаты нас удивили и поразили, в первую очередь, по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой Молодёжной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании», — заявил на церемонии первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

В трёх других городах, претендовавших на получение статуса молодёжной столицы страны — Красноярске, Омске и Мурманске — в 2024 году также будут созданы дополнительные возможности для молодёжи: в каждом из них пройдут дополнительные грантовые конкурсы, события федерального масштаба, также во все три города будут организованы туристические поездки для молодёжи, рассказали организаторы.

Кроме того, между двумя городами-победителями, Москвой и Владивостоком, будет проложен маршрут ежегодного «Путешествия мечты» для школьников, отметили в Росмолодёжи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи в марте 2024 года ожидается приезд представителей более 180 стран. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на участие во Всемирном фестивале молодёжи поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран, а на фестивале будут задействованы 4 тысячи волонтёров. Указ о проведении в 2024 году Всемирного фестиваля молодёжи Владимир Путин подписал 5 апреля. Мероприятие нацелено на развитие международного молодёжного сотрудничества.