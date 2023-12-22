Будапешт, 22 декабря, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Власти Венгрии сняли вето на приём Болгарии в Шенгенскую зону после снятия повышенной платы за транзит газа из России через свою территорию, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто у себя в соцсетях.

Tomas Tkacik / Globallookpress.com

«Мы вновь разговаривали по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон, отменяющий дополнительный налог на поставки природного газа в Венгрию, был официально опубликован сегодня в «Болгарской газете» и, таким образом, вступил в силу. Нас это устраивает», — написал Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря премьер-министр Болгарии Николай Денков рассказал, что Будапешт предупредил Софию о блокировке вступления в Шенген, если та не снизит налог на российский газ.

Перед этим, 14 октября в Болгарии ввели новый налог на транзит российского газа в Европу. Сбор решили взимать на своей территории. Размер оплаты за импорт и транзит газа составил 20 левов за 1 МВт/ч ($111 за тыс. куб. м). Новым сбором облагался природный газ в газообразном состоянии, и с СПГ (сжиженного природного газа). Плательщиками стали как импортёры, так и газотранспортные организации.