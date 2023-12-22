Алма-Ата, Казахстан, 22 декабря, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Алма-Ате автобус въехал в толпу людей, три человека погибли. Об этом 22 декабря сообщил портал Tengrinews со ссылкой на городской департамент полиции.

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Отмечается, что авария произошла в 18:15 по местному времени (15:15). Пассажир автобуса в результате конфликта ударил водителя — женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортным средством.

«Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами», — говорится в сообщении.

В результате три человека погибли, ещё четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Ударивший водителя мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря автобус «Мосгостранса» врезался в столб на западе Москвы, пострадали четыре человека. Инцидент произошёл на Веерной улице напротив дома №20 около 11:00 мск.

В ночь на 17 декабря массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на 21 километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Больше других пострадали два автомобиля такси с пассажирами. Один из них на скорости въехал в бетонное ограждение трассы. Однако, несмотря на существенные повреждения транспортных средств, ни водитель, ни пассажиры такси не пострадали.